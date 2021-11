Piima nimetuse kasutamist taimsete toodete kirjeldamisel asutakse välja juurima

Puskar tunnustas alustuseks toimivat ja selgeid sõnumeid kandvat infovahetust. «Jäin seda lugema ja töötasin veel täna (eile – toim) töö juures oma peas läbi. Asja eesmärk on arusaadav: piim on piim ja taimne [toode] on taimne,» sedastas ta. Samas tähendas Merike Puskar, et kui vaadata sõnumi taha, siis võib seda tõlgendada kui Euroopa Liidu soovi panna inimesi rohkem eelistama piimatooteid. «Eks see lobitöö tuleb väga palju tõenäoliselt piimatootjatelt,» lisas Saaremaa DeliFoodi kvaliteedijuht.