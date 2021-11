Ragnar Kond koostab koos endise suursaadikuga Eesti-Läti tulevikuraporti

«Teeme tavapäraselt tihedat koostööd nii kahe riigi vahel kui ka piirkondlikult ja rahvusvahelisel tasandil. Seepärast on mul hea meel, et saime täna kuulutada alanuks teise Eesti ja Läti tulevikukoostöö raporti koostamise. Usun, et see töö aitab meil Eesti ja Läti suhetele argipäevasest erineva pilguga otsa vaadata ning leida üles kohad ja viisid, kuidas omavahelist läbikäimist veelgi edasi viia,» ütles Liimets.