Valitsus lubas PÖFFile koroonapiirangute erandit

Ürituse korraldajal on kohustus järgida riskide maandamise plaanis sätestatud meetmeid ja vajaduse korral rakendada täiendavaid terviseameti ettenähtud riskide maandamise meetmeid, teatas valitsuse pressiesindaja.

12. novembrist 28. novembrini toimuv PÖFF on maailma prestiižikamate ehk A-klassi festivalide hulka kuuluv rahvusvaheline suurüritus. Festivalil linastub tänavu üle 220 täispika filmi ja toimub konverents ning see on kohtumispaik 900 rahvusvahelise väliskülalise osalusel. Festivali ärajäämine põhjustaks korvamatut mainekahju ja võimalikke kohtuvaidlusi koostööpartneritega nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil.