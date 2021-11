Ravimiamet: koroonaravimi Euroopa turule jõudmine võtab veel aega

Suurbritannias on rohu nimeks Lagevrio ja uuringud on näidanud, et selle tarvitamine haiguse varajases staadiumis võib riskirühma koroonasurmasid vähendada kuni poole võrra.

«Toimeaineks molnupiraviir ja loodetakse, et see hoiab ära hospitaliseerimist ja suremust, kui anda, siis võimalikult kohe pärast sümptomite ilmnemist. Euroopa Liidu liikmesriikidel on natukene teistsugune süsteem kui brittidel müügilubade andmiseks. Nemad arutavad omavahel läbi, et mida siis ühe või teise toimeaine kohta otsustada. On üsna arusaadav, et erinevad süsteemid toimetavad natuke erineva kiirusega. See tähendab, et Euroopa ravimiametil läheb selle otsuse tegemiseks natukene veel aega,» rääkis Laius.