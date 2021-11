Politsei tabas Lasnamäe kaubanduskeskustes kuus maskita inimest

«Kontrollkäigul tabati kuus inimest, kel mask puudus, ja viis inimest, kellel oli see valesti ees, näiteks lõua all või piilus nina välja,» kirjutas Põhja prefektuur sotsiaalmeedias.

Korrakaitsjatel oli hea meel tõdeda, et enamik ettevõtjaid on tublid, küsivad oma klientidelt Covid-tõendeid ja vaatavad nende õigsust. Neli ettevõtet said siiski neljapäeval ettekirjutuse, sest eirasid kehtivaid reegleid.