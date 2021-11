Pensioniraha laekumise mure laheneb pärastlõunaks

Sotsiaalkindlustusameti finantsjuht Signe Uustal märkis, et pensionid ja puuetega inimeste sotsiaaltoetused makstakse tavapäraselt nimetatud kuupäeval.

«Enamasti saavad inimesed oma rahad juba hommikul kätte, kuid makseid tehakse terve päeva jooksul ja need võivad laekuda näiteks veel ka kella 23 ajal,» sedastas Uustal.

Ta tõdes, et täna hommikul oli tõrge maksetega SEB pangas. «Praeguse seisuga on umbes 70 protsenti SEB klientidest omad rahad kätte saanud ja hiljemalt kella 14-ks on kõik pensionid ja sotsiaaltoetused klientide kontodel,» kinnitas Signe Uustal.