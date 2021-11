GRAAFIK ⟩ Esimeste vaktsiinidooside süstimine on märgatavalt tõusnud

Perearstide seltsi esimees Le Vallikivi rääkis Postimehele, et kui miski esimeste dooside puhul üldse aitab, siis on see individuaalne lähenemine ning rolli mängib ka see, mis ühiskonnas toimub: koroonapiirangud ning punasest stsenaariumist musta jõudmine. «Ega see lihtne töö ole olnud ning on ka neid, kelle usk on vankumatu ning teda ei morjenda miski,» rääkis Vallikivi.