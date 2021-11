FOTOD ⟩ SEB kõrghoonest kukkus tänavale ruutmeetri suurune seinadetail

Häirekeskus sai teate juhtunust kell 12.24, päästemeeskond jõudis sündmuspaigale kell 12.31. Päästjad turvasid ohuala ning tuvastasid, et kuuendalt korruselt alla kukkunud paketist osa on veel kukkumisohus.

Kella 14.37 paiku teatas päästeamet, et Tallinnas Tornimäe tänaval aset leidnud päästesündmus on lõpetatud ning ohtlikult rippunud klaasitükid on hoone fassaadi küljest eemaldatud. Liiklemine jalakäijatele on avatud, sõidurajad on veel kinni, kuniks toimub tänavapuhastus.