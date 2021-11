Aasta prokuröriks valiti Sirje Merilo

Riigi peaprokurör Andres Parmas selgitas auhinda üle andes, et vanemprokurör Sirje Merilo on näide sellest, milline üks prokurör olema peaks – kindlameelne, väärikas, otsekohene ja seejuures alati inimlik.

«Vanemprokurör Sirje Merilo puhul väärib tunnustamist eeskätt tema julgus võidelda õigluse, õiguse ja enda siseveendumuse eest, ja seda ka siis, kui on temas kahtlejaid. Ta näitab, et oluline on see, millesse ise usud ja teadmine, miks ja mille nimel prokurörid iga päev oma tööd teevad,» selgitas peaprokurör Parmas.

Justiitsminister Maris Lauri tõi esile, et prokuratuuritöös on olnud edasiminek alaealiste kuritegude menetlemisel. «Alaealisi jõuab kohtusse aina vähem, neile määratakse vähem arestikaristust, vangla asemel jõuavad nad rohkem kinnisesse lasteasutusse ning vähenenud on ka noorte õigusrikkumised,» loetles minister positiivseid arenguid.

Lauri avaldas heameelt, et prokuratuur on asunud rohkem tähelepanu pöörama lähisuhtevägivalla kuritegude menetlemisele ning sellele, et kannatanud tunneksid riigiga suheldes ennast turvaliselt ja kaitstuna.

Tunnustuse pälvisid ka ringkonnaprokurör Õnne Neare-Vaarmann Põhja ringkonnaprokuratuurist, eriasjade prokurör Kaido Tuulemäe Lääne ringkonnaprokuratuurist, abiprokurör Katerin Hovi Lõuna ringkonnaprokuratuurist ning riigiprokurör Sigrid Nurm. Aasta ametniku tiitliga tunnustati personalitalituse juhti Marianne Tiigimaad.