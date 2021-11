Eesti diplomaadid käisid Kesk-Aasias arendamas digikoostööd

Eesti delegatsiooni juhtinud välisministeeriumi välismajanduspoliitika ja arengukoostöö osakonna peadirektori Jüri Seilenthali sõnul oli kohtumine suur samm edasi Euroopa Liidu ja Kesk-Aasia viie riigi partnerluses. Nendele riikidele on Euroopa Liit juba täna suurim investeeringute- ja kaubanduspartner, moodustades kolmandiku ekspordikäibest.

Seilenthal ütles, et Kesk-Aasia on suure arengupotentsiaaliga piirkond, kus on noor ja haritud rahvastik ning rikkalikult maavarasid. «Edasised arengud majandus- ja õiguskeskkonnas muudavad piirkonna atraktiivseks Euroopa Liidu, sealhulgas Eesti ettevõtetele,» märkis ta.