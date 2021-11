Riigiprokuratuur laseks allilmaliidri tapja vabaks, ringkonnaprokuratuur mitte

Kuigi ringkonnaprokuratuur ja vangla ei toetanud 41-aastase Vorobei vabastamist, siis riigiprokuratuurist kohtusse saadetud riigiprokurör Vahur Verte arvamusest võib järeldada, et pigem toetatakse tema vabastamist.

«Kuivõrd prokuratuur kinnipeetuga pärast kohtuotsuse jõustumist kokku ei puutu, avaldab ennetähtaegse vabastamise küsimuse kohta seisukoha see ringkonnaprokuratuur, mille tööpiirkonnas asuvas vanglas kinnipeetav viibib. Üldjuhul toetab prokuratuur ennetähtaegse vabastamise küsimustes vangla hinnangut ning nõustub sellega. Antud juhul ei toetanud vangla Juri Vorobei ennetähtaegset vabastamist ning Viru ringkonnaprokuratuur aktsepteeris vangla hinnangut,» selgitas riigiprokuratuuri pressiesindaja Kairi Küngas BNS-ile.

«Seega vastavalt välja kujunenud praktikale avaldab arvamuse ringkonnaprokuratuur, kuid olukorras, kus inimese isikuomadustega ja kuriteo asjaoludega on hästi kursis asja menetlenud prokurör, on ka temal õigus vahetult ja iseseisvalt anda kohtule lisaks ringkonnaprokuratuuri seisukohale hinnang ennetähtaegse vabastamise küsimuses,» tõdes Küngas

Küngas märkis, et selle juhtumi puhul leidis asja menetlenud prokurör, et vangla on kuriteo toimepanemise tehiolusid ebatäpselt kajastanud, ei ole enda hinnangut kujundades arvesse võtnud riigikohtu praktikat ennetähtaegse vabastamise küsimustes ega ka maakohtu seisukohti Vorobei kohta tema süüdimõistmisel.