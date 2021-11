Justiitsminister tagandas ametist kohtutäitur Arvi Pingi

Distsiplinaarmenetluse käigus tuvastas justiitsministeerium, et kohtutäitur Arvi Pink võttis võlgnikelt süstemaatiliselt ja õigusvastaselt täitemenetluse alustamise tasu rohkem kui seadus seda ette näeb.

«Teadaolevalt on kohtutäitur Arvi Pink võlgnikelt alusetult sisse nõutud raha tagastanud, kuid arvestades distsiplinaarsüüteo raskust, on see kaasa toonud tema suhtes usalduse kaotamise,» teatab kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koda.