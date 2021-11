TÜ kliinikum valmistub raskes seisus haigete Soome ravile saatmiseks

Esimene kord selle laine ajal on Tartu ülikooli kliinikumis üle 100 koroonapatsiendi - reede hommiku seisuga oli seal ravil 101 haiget. Kuna haigete arv jätkab lähinädalatel kindlasti kasvamist, siis on tekkinud oht, et kõige raskemas seisus koroonahaigeid ei suudeta enam Tartus aidata.

«Meil on võrdselt kriitiline seis nii tavaosakondade täitumisega kui ka intensiivravi täitumisega. Ma ütlen kohe, et meil ei ole kõne all haigete Soome saatmine sel nädalal või järgmisel nädalal, pigem me vaatame ette sinna olukorda, kus meil on 30 kuni 35 intensiivravi haiget,» selgitas kliinikumi juhatuse liige Joel Starkopf «Aktuaalsele kaamerale».

Terviseameti kriisistaabi juhi Urmas Sule sõnul ei saa nakkushaigete ravil suuremahulist välisabi kunagi osutada.

«Ma numbrit ei ütleks, aga see on ikkagi esialgu ühekohalised numbrid ja kindlasti ei saa see oluliselt üle kümne olla,» sõnas ta.

«Me oleme kokkuleppinud nii Eestis tervisevaldkonna juhtidega kui ka Soome poolega, et me lepime need kõik detailid kokku, vaatame läbi nii rahastusmudeli kui ka logistika küsimused, et juhul, kui see stsenaarium peaks käivituma, siis me saaksime seda väga operatiivselt teha,» rääkis tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Intensiivravi vajavad patsiendid on kavas üle lahe ravile saata lennukiga. Starkopfi sõnul on tegu suure väljakutsega, kuid selliseid meditsiinilende on tehtud ka varem ning üldjuhul on eestlasi viidud ravile just Soome.

Ministri sõnul pole veel kindel, kas haiged viiakse ravile Helsingisse või hakatakse neid ravima mõnes teises haiglas, kus on sel hetkel vabu kohti.

«Oleme pidanud suuremate tervishoiupiirkondadega esmaseid kõnelusi. Oleme selleks (Eestist tulevateks patsientideks) valmis,» ütles Soome sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi valmidusjuht Pekka Tulokas.

Tulokase sõnul tuleb Soomes ravikoormust eri piirkondade vahel tasandada, samas on oluline hoolitseda Soome elanike ravi eest. Valmidusjuhi sõnul on vaja arvestada ka Soome enda meedikute töövõimega.

«Praegu on intensiivravis veel mõnevõrra liikumisruumi, kuid mitte väga palju. Olukord võib ka kiiresti muutuda. Seetõttu monitoorime asjade käiku pidevalt mõlemal pool Soome lahte,» ütles ta.