Haigla nõuab pöördumises Kallaselt ja Kiigelt karmimaid piiranguid

Kolmapäeval kinnitas kliinikum plaani, kus Covid-19 raviks mõeldud voodikohtade arvu suurendati seniselt 85-lt 207-ni. See on aga ligikaudu 20 protsenti kliinikumi kõigist voodikohtadest. «Oleme sunnitud tegema valikuid plaaniliste patsientide haiglasse vastuvõtmisel ja olukorra püsimisel peame hakkama rakendama sama ka erakorraliste patsientide haiglasse vastuvõtmise,» kirjutati pöördumises Kallasele ja Kiigele. «Oleme ületanud ruumilise võimekuse piiri, kust ilma tervete osakondade või kliinikute töö märkimisväärse piiramise või sulgemiseta, ei ole võimalik uusi patsiente vastu võtta. Hooldustöötajad, õed ning arstid töötavad võimete piiril, paljudel juhtudel oleme selle ületanud. Tööpere kurnatus on laialdane ning süsteemne,» rõhutas haigla.

Kui aga Covid-19 haigete arv jätkab suurenemist, siis on haigla sunnitud: langetama nii Covid-19 patsientide kui ka teiste patsientide ravi standardeid, mis omakorda mõjutab negatiivselt ravi tulemuslikkust; piirama plaaniliste haigete juurdepääsu haiglaravile; piirama juurdepääsu vältimatule statsionaarsele arstiabile.



«Sellest lähtuvalt, teeme valitsusele ettepaneku seada lühiajaliseks kriisijuhtimise eesmärgiks haiglaravi vajavate patsientide juurdekasvu viivitamatu peatamine. Lühiajalisi meetmeid saab leevendada niipea kui Covid-19 haiglaravi vajavate patsientide arv langeb üleriigiliselt alla 300,» leiab haigla.



Lisaks toonitati pöördumises, et on vaja leida pikaajaliselt toimivat plaani. «Praeguse teadmise kohaselt on selle võtmeteguriteks vaktsineerimine. Oleme veendumusel, et vaktsineeritud inimeste Covid-19 haiglaravi vajadusega saaksid haiglad hakkama.»