Narva haigla juht Ago Kõrgvee lausus, et haiglate mured on igal pool Eestis praegu ühesugused. Piirangute karmistamisest kõneldes märkis ta, et valitsusel on õigus neid lokaalselt tekitada.

«Tean seda, et koolide piirangud on Narva piirkonnas tehtud. Ei oskagi öelda, milliseid piiranguid siia täiendavalt juurde üldse annab teha, arvestades, et inimesed kannavad maski, koolis ei käi ja igasugused koolivälised kokkusaamised on piiratud,» rääkis Kõrgvee, kelle sõnul on selge, et haigus levib suuresti laste kaudu.