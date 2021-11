«Terviseameti soovitus oli, et kui juba on see distantsõpe võetud, siis tõenäoliselt on õigustatud ka see teine nädal. Distantsõpe on tõhus meede koolides haigestumine alla saada. Küll aga jällegi tasuks kaaluda, et need koolid, kus tegelikult ei ole probleemi olnud, tuleks ka tagasi kontaktõppele lasta,» rääkis terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma.