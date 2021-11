Confido alustab esmaspäevast koos Tallinnaga vaktsineerimist kodudes

«Koduvisiitide puhul on rõhk ennekõike esmastel vaktsineerimistel, aga loomulikult pakume ka teise ning tõhustusdoosi võimalust,» selgitas Confido vaktsineerimistegevuse koordinaator Erki Limbak, kelle sõnul on vaktsiinidena pakkuda nii Janssen, Moderna kui ka Pfizer. «Tõhustusdoosi tehakse täna kõigile täiskasvanutele, kel on eelmisest vaktsineerimisest möödas vähemalt kuus kuud,» ütles Limbak.