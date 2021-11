Haigla palub Facebookis postitada meedikuid toetavaid tsitaate

«Koos näitame õdedele ja hooldajatele, et me hindame kõrgelt nende tööd ja toetame neid sellel keerulisel ajal,» teatas IVKH pressiesindaja esmaspäeval.

«Parem on vaktsineerida kui läbi põdeda. Koroonajärgne taastumine on tihti raske. Tüsistused on sagedased.»

«Tule Covid-osakondadesse tööle. Me maksame sulle väärilist palka, 13 eurot tunnis. Meie põhiväärtused on usaldusväärsus, inimlikkus, tegusus. Olgem koos usaldusväärsed, inimlikud ja tegusad.»

«Covid-19 ei ole meie kujutlusvõime vili. See on uus haigus, mis sunnib meid elama uues reaalsuses.»

«Paraku viimasel ajal oleme väga sageli kokku puutunud äärmiselt negatiivsete kommentaaride ja valusate sõnaliste rünnakutega, mis on olnud suunatud meie meditsiinitöötajate vastu, kes teevad kõik endast sõltuva, et absoluutselt kõik keskhaiglas ravil viibivad patsiendid saaks õigeaegselt abi ja oleks hooldatud. Need kommentaarid ja arvamused on ebaõiglased ja väga kahetsusväärsed, mistõttu peame vajalikuks toetada meditsiinitöötajaid ja südamlikult tänada neid raske töö eest,» teatas haigla.