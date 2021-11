SUUR ÜLEVAADE: Eesti omavalitsustes said kõige rohkem võimu valimisliidud, parteidest on mõjukaim Reformierakond

Kuigi kõiki lepinguid pole veel ametlikult sõlmitud, on kolm nädalat pärast kohalike omavalitsuste volikogude valimisi kõigis 79 Eesti omavalitsuses selgunud koalitsioonid ja ainuvalitsejad. Enim on võimutoolidel esindatud valimisliidud ja kõige mõjukam partei on Reformierakond. Postimehe uuenevalt võimukaardilt saab järgmised neli aastat jälgida, kes valitsevad omavalitsusi.



Valimisliidud, kes said valimistel üle Eesti kokku 24,4 protsenti kõikidest häältest, on pärast valimisi kaasatud 61 omavalitsuses (77 protsenti kõigist omavalitsustest). Kõigi nende omavalitsuste peale on võimuliitudes või ainuvalitsejana esindatud kokku 74 valimisliitu.

Erakondadest on edukaim Reformierakond, kes on võimu juures 29 omavalitsuses (pea 37 protsenti kõikidest omavalitsustest). Valimistel üle Eesti 17,3 protsenti häältest saanud Reformierakonnal on koalitsioonikõnelustel seega läinud edukalt. Ülekaal volikogudes on neil neljas omavalitsuses.

Üle Eesti enim hääli (24,4 protsenti kõikidest) saanud Keskerakond on esindatud 24 linna- või vallavalitsuses ehk 30 protsendis omavalitsustest – seega viie omavalitsuse võrra vähem oma Toompea valitsuspartnerist.