Teadusnõukoja juht Irja Lutsar rõhutas Postimehele, et nõukoja soovitused on jäänud ikka samaks – soovitatakse vaktsineeritud lähikontaktsete karantiini, maski kandmist, distantsi ja suurürituste vältimist.

«See, et numbrid alla lähevad, annab küll hingamisruumi, kuid olukord ei ole möödas,» toonitas Lutsar. «Kõige olulisem on vaktsineerimine, nii esimeste dooside kui ka tõhustusdooside tegemine. Ma kutsun inimesi üle vaatama, kas nende tõhustusdoosiaeg on käes,» lisas ta.