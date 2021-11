Tallinna volikogu esimene istung on järgmisel nädalal

«Riigikohus tegi eile viimase otsuse valimiskaebuste kohta ja pärast seda on kohalikel omavalitsustel võimalik hakata valimistulemusi välja kuulutama. Me kõik ootasime valimiskaebuste lahendamise taga. Need kaebused puudutasid e-hääletamist üleriigiliselt. Eile saime riigi valimisteenistuselt teada, et nüüd võivad omavalitsused hakata valimistulemusi välja kuulutama. Meil koguneb homme valimiskomisjon vastava otsuse tegemiseks. Homme kuulutame valimistulemused välja ja need jõustuvad ülehomsest,» rääkis Tallinna linnasekretär Priit Lello.