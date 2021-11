Uuring: eestimaalased peavad Tallinna vanalinna ilusaks, eriliseks ja huvipakkuvaks

Uuringu eesmärk oli uurida vanalinna mainet ja külastuskogemust Eesti elanike hulgas. Tallinna vanalinna maine on väga positiivne. Vanalinnas on eestimaalaste arvates huvitavad muuseumid-näitused, piisavalt häid söögikohti ning seal on turvaline. Kuid esines ka arvamusi, et see on küllalti kallis piirkond (68 protsenti vastanutest), ligipääs vanalinnale ei ole kuigi hea (35 protsenti) ning lastele ei leidu seal piisavalt huvitavat tegevust (29 protsenti).

Abilinnapea Aivar Riisalu sõnul pole Tallinna vanalinna positiivne maine kohalike seas üllatuseks. «Eestimaalased on uhked vanalinna üle ning leiavad, et see on küll väga väärt koht välismaalastele näitamiseks, kuid pole siiski vaid välisturistidele mõeldud. Oleme pandeemia ajal aktiivselt tutvustanud vanalinna ka Eesti inimestele ja kutsunud seda sagedamini külastama. Hea meel on tõdeda, et meie inimesed käivad vanalinnas vaba aega veetmas vaatamata sellele, et seda peetakse kalliks piirkonnaks. Ettevõtjad peaksid kiiremini turu muutustele reageerima ja oma teenuseid paremini kohalikele kohandama ja seda ka teenuste hinnastamise osas,» leiab Riisalu. «Vanalinn on ideaalne piirkond jalutamiseks ja vaba aja veetmiseks. Seda peetakse turvaliseks ja tõenäoliselt aitab selle tunde loomisele kaasa ka see, et vanalinna on püütud hoida võimalikult autovabana.»