GALERII ⟩ Väikesed mardisandid käisid Toompeal

10. november on mardipäev, mis tähendab, et tänaseks mardiõhtuks tasub kodukandi santidele meeneid varuda.

Eesti folkloorinõukogu edastas päeva puhul seitse nõuannet koroonapandeemias ohutuks santimiseks:

Koli sandiperega veebi

Üllata sõpru ja sugulasi suhtluskanalites kõnedega. Las nad olla jahmunud, kui teiselt poolt ekraani vaatavad vastu maskide taha peidetud silmapaarid, kelle isikud jäävadki mõistatuseks. Kui lähedased toru ei võta, helista ülemusele – kaalul võib siiski olla õhtusöök! Proovida võib huupi ka tundmatutele profiilidele ja numbritele – nii saab taaselustada mälestuse lapsepõlves tehtud «tüngakõnedest».

Kui nüüd tekkis küsimus, kuidas annid kätte saada, siis moodsas maailmas on selleks nii pakiautomaadid kui -robotid. Aga miks mitte paluda kõne vastuvõtjal hoopis annetada heategevuseks: tite hambaraha lastehaiglale, juudi kaupmehelt ostetud värske õhu tasu vabatahtlikele pritsumeestele või hobusele mangutud kaeraterad eurodena loomade varjupaigale?

Kohtu peredega õues

Mis oleks, kui riputaks poestendile ja tänavalaternatele sildid, et mardid-kadrid ootavad kohtumist kindlal kellaajal suure kase all? Nii saab harjutada igaüks kommiviset annikotti ja avastada endas peituva talendi. Või laulad hoopis naabri akna all? Las ta siis üllatub, et serenaadi üürgava kavaleri asemel on end sandid üles rivistanud!

Kasuta olukordi, millesse niigi satud

Töötad lasteaias, koolis või kontoris? Sellisel juhul haara härjal sarvist ja saabu mardi- ja kadrilaupäeval kohale kostümeeritult. Las siis kolleegid imestavad, et töötavad päevaks «loomaaias» ning võtavad tulevaseks aastaks kaasa teadmise, et tark ei jäta võimalust kasutamata!

Tee eelkokkulepped

Kui siiski tahad käia kodust kodusse, siis pane kokku oma sandipere neist inimestest, kellega koos nii või teisiti igapäevaselt toimetad. Õnne ja tervist mine tooma samuti vaid sama ringkonna kodudesse, veendudes eelnevalt, et oled nende juurde oodatud. Kodude arvukuse asemel keskendu hoopis pikale eeskavale – nii saavad santijad ja võõrustajad suurema naudingu ning väheneb kontaktide arv.

Mask maskile liiga ei tee

Aeda, akna alla või tuppa minnes kanna sandimaski all ka näomaski. Teadagi, et topelt ei kärise!

Püsi terve

Mine santima ainult siis, kui oled veendunud, et oled terve! Kui sa välja minna ega santijaid võõrustada ei saa, ega siis häda häbeneda anna – otsi puuoks ja vitsuta end ise, et tagada parem kaitse haiguste vastu. Terveks-tugevaks, terveks-tugevaks!