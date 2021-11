Teadusnõukoda ja terviseamet on pannud valitsusele ette muuta vaktsineeritud lähikontaktsete eneseisolatsiooni reegleid, kuid valitsus seda olukorda muutma ei kipu. Minister Kiik selgitas Postimehele, et kõik vaktsineeritud lähikontaktsed, kes on pereringis nakatunud, võiksid koju jääda ning enne tööle naasmist teha kiirtesti.

«Kui me vaatame juriidilist poolt, siis praegu, kus viiruse levik on olemasolevate meetmetega langemas, ei kehtesta me neile piiranguid, kuna nende nakatumise risk on väiksem kui vaktsineerimata inimestel,» selgitas Kiik.