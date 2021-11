Taristuga seotud tööd toovad uusi liikluspiiranguid

Soodevahe külas Tallinna–Lagedi teel Tallinna linna piiril toimub teekatte remont ja lisaraja ehitus. Kiirus on piiratud tööde ajal 50 km/h. Vahemikus kell 9.30–16 on üks sõidurada suletud või kitsendatud. Sõiduraja laius on 3,5 meetrit. Liiklust reguleerivad reguleerijad. Tööde tähtaeg on 31. mai.