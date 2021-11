Covidi põdejad tõukavad teisi haigeid surmaga silmitsi

Tellijale

Traumatoloogia ja ortopeedia kliinik, mida ta juhatab, ei näi üksusena Covidi-pandeemia eesliinil. Märtsongi möönab, et see, millega kliiniku kirurgid ja õed on tavaolukorras päevast päeva rinda pistnud, pole kuskilt otsast seotud nakkushaigustega. Tegusamail nädalail on nad teinud kuni 30 liigesevahetust, peamiselt puusas ja põlvedes, vähem õlas ja randmes, labakäes ja küünarnukis.

Nüüd tuleb neil 4000 inimesel, kes on Märtsoni juhatatavas kliinikus operatsioonijärjekorras, panna end valmis pikemaks ootamiseks. Kui TÜ kliinikum peatas koroonaviiruse pealetungi all kaks ja pool nädalat tagasi plaanilise statsionaarse ravitöö, tähendab see, et ainuüksi traumatoloogia ja ortopeedia kliinikus jääb sel ja järgmisel kuul ära 250 lõikust. Seda lisaks noile 150-le, mis jäid ära ja tuli edasi lükata kevadise koroonalaine tõttu.