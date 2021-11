Reitingud: EKRE on asunud Reformierakonna ees edu suurendama

Enim muutus nädalaga Reformierakonna toetus, mis langes 1,2 protsendipunkti võrra ning on madalaimal tasemel alates 2019. aasta algusest. Peaministripartei jääb nüüd liidrikohal olevast EKRE-st 2,5 protsendipunkti kaugusele ning nii suur pole EKRE edu veel olnud. Kolmandal kohal olev Keskerakond jääb Reformierakonnast 1,6 protsendipunkti kaugusele, mis on väikseim vahe alates 2019. aasta veebruarist.

Teadur Martin Mölderi sõnul näitavad viimaste nädalate reitingud, et EKRE toetus on stabiliseerunud kuskile 25 protsendi alla, kuid et Reformierakonna toetus jätkab langustrendis. Iganädalastes tulemustes on Reformierakonna toetus viimasel kahel nädala olnud vaid napilt üle 20 protsendi, samas kui kolm ja neli nädalat tagasi olid nende iganädalased tulemused 22-23 protsendi kanti. «See on hoidunud ka nende nelja nädala koondkeskmist jätkuvas languses ning hetkel tundub, et ka edaspidine toetuse langus on tõenäolisem kui langustrendi ümberpöördumine,» rääkis Mölder.