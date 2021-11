Isamaa: testimisega peab saama tõendada nakkusohutust

Kõik riigid on mõistnud, et viiruse leviku tõkestamiseks on vajalik ka pidev võimalikult laiaulatuslik testimine, toonitab erakond. «Negatiivne testi tulemus annab inimesele kindlustunde, et ta ei ole koroonaviirusesse nakatunud ning testimise läbiviimine avalikus kohas annab ka seal viibijatele kindlustunde nakkusohutusest,» seisab pöördumises.