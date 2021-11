Rohelised nördinud: õiguskomisjon pole vastanud 35 000 allkirjaga abieluvõrdsuse ettepanekule

«Demokraatlikus riigis on vähemuste õigused kaitstud ja need pole allutatud enamuse tahtele. Siin on küsimus selles, kas me oleme demokraatlik riik või mitte. Kõik inimesed peavad tundma seda, et neid austatakse ja väärtustatakse,» lausus roheliste volikogu esimees Aleksander Laane. «Rohelised, avalikkus ja kõik inimesed, kelle õigustest selle otsusega üle trambitakse, ootavad selgitusi.»