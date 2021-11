Lennujaam valmistub talvepuhkuste hooajaks: otselennuliine on rohkem kui kunagi varem

Oktoobris läbiviidud Kantar Emori uuringust selgus, et 39 protsenti Eesti elanikest hindab reisimisel koroonaviirusesse nakatumise ohtu madalaks ning inimestel on suur soov puhkama lennata. 32 protsenti vastanutest lendaks esimesel võimalusel Vahemere äärde ja iga neljas vastaja igatseb külastada välismaal elavat sõpra või sugulast.

Pärgmäe rõhutab, et lennujaamas on maski kandmine kohustuslik ning erinevad ennetusmeetmed on kehtestatud kõigi tervise hoidmiseks. Ta lisab, et iga reisile suunduja saab ootamatusi vältida, kui teeb ära ka kodutöö ning tutvub sihtriiki sisenemise nõuetega.