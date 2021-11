Tallinna ringkonnakohus: vaktsineerimata inimeste huvid ei kaalu üles ühiskonna huve

Tallinna ringkonnakohus leidis, et uudse ja eriti ohtliku nakkushaiguse ohu tõrjumisel on põhjendatud lähtuda ettevaatuspõhimõttest, mille kohaselt tuleb säärase nakkushaiguse ohtu kohaste meetmetega võimalikult suurel määral vähendada. «Praeguste parimate teadmiste valguses ei saa väita, et valitsuse valitud meetmed oleksid ilmselgelt ebatõhusad ja põhjendamatud ning need ei aita üldse taotletavat eesmärki saavutada,» märkis ringkonnakohus.