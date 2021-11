VAHETULEMUS ⟩ Koolides tuvastati nädalaga üle 900 koroonapositiivse

Haridus-ja teadusminister Liina Kersna ütles, et teste tehes on koolipered üle Eesti andnud üheskoos olulise panuse, et koolid saaksid olla võimalikult turvaliselt avatud, aga ka üldisemalt viiruse leviku takistamisse ühiskonnas.

Minister märkis, et ÜRO, Maailmapanga, Euroopa Komisjoni kui ka UNESCO analüüside järgi tekitab pikaajaline koolide sulgemine märkimisväärseid õpilünki, sest distantsõpe lihtsalt pole nii tõhus kui tavapärane õpe. Seda on kinnitanud ka meie enda koolides distantsõppe kohta läbi viidud uuringud.

«Tekkinud õpilünkadel on mõju ka õpimotivatsioonile – kui õpilane ikka lünklike teadmiste tõttu uuest osast enam aru ei saa, kaob üsna ruttu ka õpihuvi. See omakorda mõjutab järgnevaid õpitulemusi ning edasisi haridusvalikuid», täpsustas Kersna.

Kokku on Eestis sel õppeaastal 517 üldhariduskooli. Esmaspäeva õhtuks olid oma vastused edastanud 457 kooli ehk esimese kiirtestimise nädala saab kokku võtta 88 protsendi üldhariduskoolide andmete põhjal.

Kokku testiti küsitlusele vastanud koolides üle 95 000 õpilase ja enam kui 19 000 töötajat. Keskmiselt testiti koolides 77 protsenti kõigist õpilastest ja 88 protsenti töötajatest.

Kõige vähem toimus testimisi Ida-Virumaal ja Pärnumaal, kus paljud koolid olid möödunud nädalal distantsõppel. Suurim testitud õpilaste osakaal oli Saaremaa, Tartumaa ja Jõgevamaa koolides.

Testimisest keeldunuid oli koolides keskmiselt 8 protsenti õpilastest, kuid varieeruvus on koolide lõikes üsna suur. 63 koolis ei keeldunud testimisest ükski õpilane, samas on ka üksikuid koole, kus keeldunud on pooled või enam kui pooled õpilastest.

Küsitlusele vastanud koolides said nädala jooksul positiivse kiirtesti tulemuse 849 õpilast ja 108 koolitöötajat ehk kokku tuvastati 957 positiivset kiirtesti. 198 koolis ei olnud möödunud nädalal ühtegi positiivset testitulemust.