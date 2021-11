Tallinnas nakatumiste arv väheneb, kuid olukord on siiski kriitiline

«Õnneks viimased päevad ei ole kaasa toonud nakatumise rekordeid, paraku on surnud patsientide arv ikka suur. Kui vaadata nakatumiste kõveraid, siis hetkel on graafikute nokad ennast allapoole keeranud, aga me teame, et väga vähe pon vaja selleks, et virus saaks uue hoo sisse,» ütles Tallinna linnavalitsuse koroonaviiruse ennetusmeetmete koordinaator Este Öpik.