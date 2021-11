PPA lähetas Leetu politseiüksuse ESTPOL5 uue meeskonna

Eesti politseinike ülesanne on koostöös Leedu kolleegidega valvata sealset sisserändajate kinnipidamiskeskust, lisaks aitab PPA droonimeeskond seirata Valgevene-Leedu piirilõiku, aidates ära hoida ebaseaduslike sisserändajate liikumist Valgevenest Leetu. Seekordse lähetuse pikkus on sarnaselt eelmistega üks kuu.

«Eesti suunal ei ole praegu rändesurvet, kuid oleme järjepidevalt ka ise ohu tõrjumiseks valmistunud, kui ebaseaduslike piiriületuste arv peaks kasvama. Me ei tohi unustada, et praegune poliitiliselt juhitud illegaalne migratsioon ei kujuta selget julgeolekuohtu üksnes Poolale ja Leedule, vaid kogu Euroopa Liidule. Koostöös liikmesriikidega peame seda ka lahendama,» ütles minister.

PPA rahvusvahelise koostöö büroo juhi Reet Zeisigi sõnul on PPA saanud tänu ESTPOL5 senisele neljale rotatsioonile väga kasulikku infot ebaseadusliku rände kohta otse Valgevene piiri äärest, samuti väärt kogemusi, mida Leedus käinud politseinikud saavad siinsete kolleegidega jagada. «Teeb rõõmu, et huvi ühisoperatsioonidel osalemise vastu on Eesti politseinike hulgas suur. Leedu kolleegide abistamine, niikaua kuni nad seda abi vajavad, on meie politseinike jaoks auasi. Ühtlasi on selline koostöö suurendanud kindlustunnet, et sarnases olukorras tullakse ka meile appi,» rääkis Zeisig.