Keskkonnaminister arutas USA poliitikutega kliimamuutuste peatamist

Keskkonnaministeerium vahendab, et kõrgetasemelisel õhtusöögil räägiti John Kerry algatusest ehk First Movers koalitsioonist ning lennundussektori dekarboniseerimisega seotud väljakutsetest ja võimalustest.

Mölder kinnitas oma sõnavõtus, et Eesti on pühendunud Pariisi kliimaleppega võetud eesmärkide täitmisele ning rõhutas, et kõik riigid peavad tõhustama oma kliimategevusi. «See väljakutse on ka võimalus – liigume nii uutele tehnoloogiatele, mis viivad meid maailma, kus me ei sõltu enam fossiilkütustest,» rääkis Mölder. «Me mõistame, et see võtab aega ja peame tagama, et keegi ei jääks maha,» lisas ta.

Keskkonnaminister märkis, et Eesti lennundussektori väiksus võimaldab meil olla paindlikum ja avatum uute, saastevabade tehnoloogiate kasutusele võtmisel.

Kliimaneutraalsuse saavutamiseks kogu lennundussektoris on Mölderi sõnul oluline välja töötada uusi kütuseid, mis põhinevad taastuvatel energiaallikatel. «Usume, et säästvad lennukikütused peavad muutuma kättesaadavamaks. Selleks on oluline, et rahvusvahelise tsiviillennunduse organisatsiooni osalised lepiksid kokku ülemaailmsetes standardites ja kriteeriumides, mis tagaksid kütuste ohutuse ja madala süsinikujalajälje,» lausus ta.