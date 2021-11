Riigikontrolör tervisekriisi õppetundidest: riigis valitseb vastutuse vallas puder ja kapsad

«Tänavu selgus näiteks, et riigiasutustel võib olla ülesandeid, mille täitmise eest ei vastuta riigiasutus ise, vaid hoopis tema lepingupartnerid, ehitajad, arhitektid ja teised. Ehk siis ülesande täitmisel on ilmunud miski imetabane kollektiivne vastutus. Kui riigijuhtimisse hakkab imbuma selline mõtteviis, on asjad halvad, sest kui justkui kõik vastutavad, ei vastuta tegelikult keegi,» oli Holm kriitiline.

Tema sõnul tuleb vastutus taas muuta konkreetseks. «Igaüks peab teadma, mis on tema ülesanne ja vastutus. Kui ei tea, tuleb see kriisides hästi välja,» ütles Holm.

Tema sõnul tõi kollektiivse vastutuse kõrval kriis esile ka hüljatud vastutuse ilmingud. «Üks väike, kuid kõnekas näide on seotud just sellesama teie käes oleva aastaraporti koostamisega. Riigikontroll toob raportis välja, et kriisile eelnenud ajal jättis sotsiaalministeerium terviseameti oma ülesannetega paljuski üksi. Pärast seda, kui saatsime aruande teksti ministeeriumile ülevaatamiseks, sai riigikontroll ametnike tasandil ootamatu vastuse, et aruandes toodud väide sotsiaalministeeriumi keskse rolli kohta valitsemisala kriisireguleerimises on ebakorrektne,» tõi Holm esile.

Tema sõnul olid ministeeriumi ametnikud näinud oma tagasisides riigikontrollile vaeva, et nihutada vastutust sotsiaalministeeriumilt terviseametile, tsiteerides hulgakaupa sätteid, kus viited Terviseameti vastutusele. Riigikontroll tsiteeris ja tsiteerib oma aruandes aga sõna-sõnalt, mis on kirjas hädaolukorra seaduses – kriisireguleerimist oma valitsemisalas korraldab vastav ministeerium.

«Praeguses kriisis kogetu on andnud meile kõigile rohkelt õppetunde. Need tuleks tulevikku kaasa võtta. Riigikontrolli eesmärk ei olnud seda raportit koostades tuhnida minevikus või otsida süüdlasi, vaid aru saada, mida tuleks tulevikus teha teisiti,» ütles Hollm.