100-aastane lahkus hooldekodust, sest tal ei lubatud puid lõhkuda

«Mul hakkas igav, päev otsa aknast välja vaatamine ei ole minu jaoks,» rääkis Savisik. «Suhelda kellegagi ei olnud, igaüks püsis oma kambris. Muidu oli kõik väga hästi korraldatud, aga märkasin, et töötajatel on väga suur pinge peal.»

Sportlik mees

Pilistvere hooldekodu juhataja Elle Leis ütles, et Hans Savisik on igati adekvaatne ja heas vormis meesterahvas. «Ta oli teistele eeskujuks ja pani nii mõnegi memme ja taadi rohkem liikuma,» lausus Leis.

Tema kirjeldust mööda alustas ja lõpetas Savisik päeva võimlemisega ning vahepeal kõndis õues üsna pikki maid. «Ta tahtis puid lõhkuda, aga meie hinnangul ta tervis siiski nii hea ei ole, seega me ei lubanud. Igal juhul on Hans väga tore meesterahvas ning lubas, et kui tervis viletsamaks läheb, siis ta naaseb meie juurde,» rääkis juhataja.

«Ta ei kuule ega näe enam eriti hästi, aga kõike tahab teha,» rääkis Helvi Ello. «Viimasena kaevas siin lillepeenart, sõnas, et see on nii raske. Ütlesin, et ei pea ju tegema, tema vastu, et ta tahab.»