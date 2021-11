«Sellest nädalast näeme, et haigestumine on pööranud langustrendi, mis annab lootust, et kuskil kuue-seitsme nädala pärast on ka haiglates olukord parem,» rääkis täna terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma. Ta rõhutas, et praegu on haiglate seis raske.