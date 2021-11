Eesti Venemaale: oleme valmis piirilepingutega edasi liikuma

Eesti-Vene kahepoolsete suhete osas nõustusid pooled, et mitmes valdkonnas on koostöö hea, näiteks kultuuri, piiriülese koostöö, piiriveekogude kaitse ja säästliku kasutamise alal ning inimestevaheliste kontaktide edendamisel. Kohtumisel arutati ka Eesti-Vene piirilepingutega seonduvat. Eesti on valmis piirilepingute ratifitseerimisega edasi liikuma.