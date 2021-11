Kiik: õpilaste vaktsineerimistempo on mõnevõrra paranenud

«Mõnevõrra on paranenud 12-17aastaste vaktsineerimisega hõlmatus. Kindlasti seal on arenguruumi, ta on jätkuvalt maas täiskasvanute hõlmatusest, kuigi sobivad vaktsiinid on olemas ja kättesaadavad kõigile,» tähendas Kiik.

Ministri sõnul on loetelu sellest, mida lapsevanemad oma võsude vaktsineerimise puhul pelgavad, pikk. «Aga peamine põhjendus on selles, et lapsi ei nähta riskirühmana. Meie enda andmed, teadusnõukoja soovitused ja teiste riikide kogemus näitab, et laste vaktsineerimine aitab hoida nende tervist, hoida laiemat nakkusriski ühiskonnas väiksemana ja seeläbi ka ühiskonda paremini avatuna ning annab neile parema võimaluse saada osa kontaktõppest,» selgitas Kiik. «Tänases nakkusolukorras on selge soovitus kõikidele vanematele 12-aastaseid ja vanemaid lapsi vaktsineerida.»