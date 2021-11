Kemerovo kuritegeliku jõugu süüdimõistmine jõustus lõplikult

Kohtuasi siiski veel päris läbi ei ole, kuna riigikohus hakkab menetlema prokuröri kaebust. "Kuna prokurör kaheksa süüdimõistetu süü ja karistuse küsimustes ringkonnakohtu lahendit ei vaidlustanud, siis selles osas on nüüd kohtuotsus jõustunud. Menetlusse võetud prokuröri kassatsioon puudutab põhiliselt vara konfiskeerimist ja süüdistatava Robert Gribovski õigeksmõistmist. Konfiskeerimise osas on vaidluse all ühe asitõendi vaatlusprotokolli lubatavus tõendina. Gribovski puhul jättis aga maakohus tõendite hulgast kõrvale jälitustoimingu protokolli tõlke, mille oli väidetavalt koostanud üks tõlkija ja alla oli kirjutanud teine. Riigikohus arutab nüüd, kas neid tõendeid tohib kriminaalasja lahendamisel kasutada või mitte," ütles BNS-ile riigikohtu pressiesindaja.