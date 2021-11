Kurioosum: RMK langetas 20 hektarit metsa, mis paberite järgi polegi mets

«RMK teeb harvesteriga heina,» ironiseeris veidruse avastanud keskkonnakaitsja Indrek Vainu. Ta märkas sel sügisel Viljandimaal Soomaa rahvuspargi külje all silti «RMK raietööd» ja tee ääres kõrguvaid palgivirnu (fotol). Silma järgi oli tehtud lageraiet umbes 20 hektaril. Vainul tekkis huvi, mis raie see on, kuid metsaregistris puudus metsateatis ehk raieluba, tagatipuks polnud see registri järgi üldse mets.