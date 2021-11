Uuring: rohkem kui pooled juhid sõidavad sel talvel lamellrehvidega

Kui eelmisel talvel eelistas 62 protsenti Eesti juhtidest sõita naastrehvidega ja 37 protsenti lamellrehvidega, siis algaval talvel on inimeste eelistustes märgata suuri muutusi. 55 protsenti juhtidest kasutab lamellrehve ja 43 protsenti naastrehve. Kummalgi aastal oli mõni protsent vastanuid, kes ei olnud veel otsust teinud.

Kuigi võiks eeldada, et naastrehve läheb rohkem vaja maapiirkondades, selgus uuringust, et seal kasutatakse pigem lamellrehve. 62 protsenti maapiirkondade ja 58 protsenti väiksemate asulate elanikest eelistab sel talvel lamellrehve. Suuremates linnades ja pealinnas on vastavad näitajad 52 ja 49 protsenti.

If Kindlustuse ekspertgrupi juhi Marion Meiuse sõnul juhivad inimeste rehvieelistusi mitmesugused tegurid.

«Uuringust selgus, et naastrehvid valitakse ennekõike seetõttu, et need niiöelda peavad jääl paremini. Lamellrehvide kasvav populaarsus on tingitud mitmest põhjusest: osa vastajaid hindas, et need on vastupidavamad, teiste jaoks on hind soodsam ning kümnendik vastajatest valib lamellrehvi väiksema mürataseme tõttu,» selgitas Meius.

Uuringus vaadeldi muu hulgas seda, kui vanade rehvidega Eesti inimesed saabuval talvel ringi sõidavad. Selgus, et 32 protsenti vastajatest kasutab rehve, mis on kuni aasta vanused. 33 protsenti vastanutest kasutab kaks ja 18 protsenti kolm aastat vanu rehve. 11 protsenti vastanutest kasutab rehve, mis on vanemad kui kolm aastat.

«Talverehvide puhul on väga tähtis jälgida peale mustri sügavuse ka rehvide vanust. Tore on näha, et enamik juhte kasutab uuemaid rehve. Rehvisegu muutub aastatega järjest jäigemaks, väheneb elastsus, mis on madalate temperatuuride juures oluline. Pole mõistlik kasutada talverehve, mis on vanemad kui viis aastat. Rehvi vanuse leiad selle välisküljelt. Tavaliselt näed seda DOT-märke järel andmetes neljakohalise numbrina, millest esimesed kaks tähistavad tootmisnädalat ja teised kaks aastaarvu,» täpsustas Meius.

Lisaks rehvimustrile on vaja rehvide vanust uurida eriti neil, kes ostavad järelturult kasutatud rehve. Uuringust selgus, et kasutatud rehve ostab Eestis üheksa protsenti juhtidest ning see on populaarsem nooremate juhtide seas.

Kui Eestis kasutab sel talvel naastrehve 43 protsenti juhtidest, siis Lätis teeb nii 15 protsenti ja Leedus seitse protsenti juhtidest. Samamoodi nagu Eesti juhid, kasutavad Läti ja Leedu juhid uuemaid rehve. Vanemaid kui viie aasta vanuseid rehve ringleb ka seal liikluses väga vähe. Eestlastest mõnevõrra rohkem ostavad lõunanaabrid rehve järelturult.

If Kindlustuse poolt Eestis, Lätis ja Leedus läbi viidud uuringus osales pisut rohkem kui 1000 inimest igast riigist.