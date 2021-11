Politsei võttis vahi alla küberkuritegudes kahtlustatava mehe

Kahtlustav pakkus kelmustega kannatanutelt raha välja petnud kurjategijatele võimalust kanda teenitud tulu enda kontrolli all olevatele pangakontodele, et varjata selle tegelikku päritolu.

Kahtlustuse kohaselt oli mehel mitmetes riikides pangakontosid nii enda kui ka variisikute nimel. Esialgsetel andmetel teenis ta iga ülekande pealt vahendustasu suurusjärgus 10-55%. Antoni kahtlustatakse arvutikuriteos ja rahapesus, kahtlustus rahapesule kaasaaitamises on esitatud ka 33-aastasele Alinale.

Grossi sõnul on tegu võrgustikuga, mille tõkestamiseks on lisaks arvutikuritegudele vaja tähelepanu pöörata ka rahapesule, sest küberkuritegevus on peaasjalikult finantsiliselt motiveeritud.