EKRE eelistab nakkuse piiramiseks negatiivset testi vaktsiinipassile

Riigikogule eelnõu üle andnud EKRE fraktsiooni aseesimees Rene Kokk juhtis tähelepanu, et koroonasse nakatuvad nii vaktsineeritud kui vaktsineerimata inimesed.

«Vaktsineerimispass ei anna garantiid, et seda omavad vaktsineeritud inimesed ei võiks olla haigestunud, nakkuse kandjad ja nakatada teisi isikuid,» selgitas Kokk.

Tema sõnul annab negatiivne testi tulemus erinevalt vaktsineerimispassist kindlustunde, et inimene pole Covid-19 viirusesse nakatunud ega ohusta teisi. «Testimise läbiviimine avalikes kohtades annab kõigile kohalviibijatele kindlustunde, et viiruse levik ja nende nakatumise võimalus on nendes kohtades viidud miinimumini.»