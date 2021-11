Valitsus kehtestas üritustel osalemise uued piirarvud

Valitsus otsustas vähendada alates 15. novembrist nii sise- kui välitingimustes korraldatavate ürituste piirarve - siseruumides on lubatud kuni 1000, õues kuni 2000 inimest. Peaministri sõnul pole uute piirangute kehtestamisest hoolimata mõistlik suuri üritusi hetkel korraldada.

«Jätkuvalt on osalemine digitõendiga,» lisas Kallas.

Valitsus ei plaani luua meelelahutussektori ettevõtetele täiendavat kompensatsioonipaketti. «Meil on ühiskond lahti. Nii, nagu on kindlustuse puhul, on ka selliste kontrollimeetmete puhul mõningane omavastutus,» märkis Kallas.