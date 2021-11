Intervjuu ⟩ Kristian Jaani: kui vaja, saaks ajutise piiritõkke üles vähem kui nädalaga

Te rääkisite ka ajutisest tõkkest. Kaua selle rajamisega aega võiks minna, kui võetakse vastav otsus vastu?

See on põhimõttelisselt päevade küsimus, kui läheb palve PPA poolelt kaitseväele. Konkreetsed kohad on kaardistatud ja võtab kuni seitse päeva, kui kogu ala, mis oleks vaja ajutiste piiritõketega tõkestada, oleks kaetud. See on «kuni» - tõenäoliselt läheb kiiremini. Nagu mainisin (pressikonverentsil), siis oleme täna kaitseministriga läbi rääkinud selle, et saame ennetavalt mitmed sammud ära teha. Viia näiteks ajutine tõkkematerjal juba asukohtadesse, et seda ei peaks kuskilt hakkama tooma.

VILJANDI, EESTI, 03JUL19Olukorrast Eesti ja Vene piiril.MARKO SAARM/SAKALA FOTO: Marko Saarm

Saate seda tõket kirjeldada? Kui kõrge see on? Mingid muud detailid?

Seda tõket saab kirjeldada kaitsevägi. See on nende tõke. Ma ei oska seda praegu kirjeldada. Aga tõenäoliselt räägime samasugusest lõiketraadist, mida ka leedukad ja poolakad on kasutanud ja mida kaitsevägi andis Leedule kriisi algfaasis.

Eesti on tänase seisuga kinni pidanud viis inimest, kes on läbi Valgevene ELi imbunud. Kaks neist on juba tagasi saadetud, üks läheb täna tagasi Iraaki. Jaani sõnul pole probleeme nende tagasisaatmisega esinenud.

Mainisite, et Iraak on nii mõnegi Eestist tulnud inimese vastu võtnud ehk tundub selle põhjal olema koostööaldis riik. Kas lennuühenduste teemal on nad ka sama vastutulelikud olnud?

Jaa, neid läbirääkimisi on välispoliitiliselt juba tehtud. Seda tegi ju ka meie välisminister [Eva-Maria Liimets] Iraagi kolleegiga kohtudes ja suheldes. Täna, kui räägime sellest, mida Iraak on teinud, siis nemad on endapoolsed lennud lõpetanud. Tõepoolest, Iraak on täna vastu võtnud neid inimesi, kes vabatahtlikult on avaldanud soovi tagasi minna.

Ei pea silmas ainult Eestit - siin on neid tõesti üksikud olnud -, aga Leedu on ju suutnud arvuliselt sadades inimesi Iraaki tagasi saata. Iraak on nad ilusti vastu võtnud ning näidanud valmisolekut kaasa aidata olukorra lahendamisele.

See läheb küll teie ampluaast välja, aga mis on olnud teiste sealsete riikide nagu Liibanoni, Egiptuse, Jordaania suhtumine probleemi? Kuidas nemad õigustavad selliseid rändemarstruute ja kas ka nende suhtumine on tundunud vastutulelik ELi soovidele?

Selles mõttes on õigus, et EL ei ole ju täna tegelemas mitte ainult Iraagiga kui lähteriigiga, vaid seal on ca 20 riiki, kellega suheldakse ja kes võivad olla potentsiaalsed lähteriigid. Nendega samamoodi see töö käib, eelkõige välispoliitiliselt Euroopa Liidu tasandil erinevaid diplomaatilisi kanaleid kasutades. Ehk see riikide hulk, kellega töö käib juba ennetavalt, on jah, kordades suurem kui Iraak.

Kui vaatame laiemalt Leedut, Lätit ja Poolat tabanud probleeme, siis kas tagantjärgi võiks öelda, et PPA kriisireservi võinuks rohkemate ressurssidega panustada?

Kriisireserviga oleme ju aktiivselt jätkuvalt tegelemas. Mis see kriisireserv on? See on tegelikkuses abipolitseinikud, kellele on antud täiendavad väljaõppevõimalused ja samamoodi erinevad võimalused, kuidas nad on vabastatud näiteks reservõppekogunemistest - et PPA-l tekiks kindlus, et tal on inimesed, keda saab igal juhul alati kaasata.

Sellised muudatused on täna kirjas eriteenistuste ühtlustamise seaduseelnõus, millega ma lähiajal plaanin minna valitsusse. See selgitab veelgi enam nn kriisireservi olemust ja teeb nende [kriisireservistide - M. P.] kaasamist lihtsamaks.

Aga ka täna, kui me räägime sellest, kes PPAle koheselt appi tuleb, siis need ongi ju kaitseliitlased, abipolitseinikud. Täna on väga konkreetsed kokkulepped olemas, kui suur hulk kaitseliitlasi ja kui kiiresti PPAle appi tulevad, kui piiril on vaja täiendavat inimressurssi.

Kui esialgu on SiMi ülesanne piiril toimuvale reageerida, siis mis hetkel kaitseministeeriumi allasutused appi tulevad migrandikriisi puhkedes?

Esimesed inimesed 48 tunni jooksul, kui me vaatame õigusesse. Loomulikult rakendab PPA esmalt omaenda inimesi, see on väga kiire isikkoosseisu kokkukutsumine - näiteks nende, kes juba tööl on, koondamine konkreetsesse kohta. See on tundide-minutite küsimus.

Järgmiseks, kaitseliitlaste kaasamine tehakse esimese 48 tunniga. Kaasamise protsess iseenesest on väga lihtne, seda saab teha lihtsalt ametiabi korras.