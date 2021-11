Koplis taastatakse Loodearmee kalmistu kabel ja rajatakse memoriaalala

See plaan tuli päevakorda juba üle-eelmisel aastal ning linnavaraamet taotles selleks mullusest lisaeelarvest 390 000 eurot. Tänaseks on selgunud, et tööde hinnaks kujuneb 530 000 eurot. Ettenägematuteks kuludeks ette nähtud reservfondist küsitakse raha sellepärast, et sealt saadav eraldis võimaldaks töödega veel sel aastal peale hakata ja nendega järgmisel aastal valmis saada.