Reinsalu: info migrantide võimalikust Eestisse suunamisest on tõsine

«Peaminister on alates suvest minu küsimuste peale eitanud, et Eestile on otsene migratsioonisurve oht, viidates mingitele salastatud julgeolekuhinnangutele. Seda murettekitavam on salastatud ohuhinnangule viidates valitsuse passiivsus piiritõkete rajamisel ning kui poleks Saksa lehte, siis ei teaks me reaalsest meie kohale kerkinud ohust midagi,» märkis Reinsalu.