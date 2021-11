Eesti inimesed ja ettevõtted tegid meedikutele võimsa heateo

Nende kahe suure südamega tartlase, aga eelkõige üle kolme ja poolesaja annetanud inimese ja ettevõtte või aktsiooni kauba ning muude vahenditega panustanud firma toel peeti meeles ühtekokku seitset haiglat, aga samuti Tartu kiirabi.

Mario Pizzolante lausus, et kogu kaup, mida soetati annetustena kogunenud ligemale 12 000 euro eest, toimetati laiali kolme päevaga: eelmise nädala kolmapäeval vurasid mehed Tartus, neljapäeval Põhja- ja reedel Lõuna-Eestis.

Rõõmu valmistati haigalpersonalile Põlvas, Võrus, Viljandis, Valgas, Paides, Jõhvis ja Narvas.

Vurasid maha 800 kilomeetrit

Selle aja jooksul läbis Silberauto poolt heategijatele tasuta kasutusse antud ja Alexela annetatud kütusega sõitnud suur kaubabuss maha umbes 800 kilomeetrit. Ajaliselt kujunesid kaks pikemat sõidupäeva Pizzolante sõnul vastavalt üheksa ja seitsme tunni pikkuseks.

«Eile viisin enda autoga viimase, 120-kilose šokolaadi ja muu kraamiga saadetise Tartu ülikooli kliinikumile. Sellega sai asjale joon alla tõmmatud. Kõik on tehtud,» tähendas ta.

Lõuna-Eestis käidi teiste hulgas rõõmu valmistamas Valga haigla meedikutele. FOTO: Erakogu

«Tagasiside oli väga positiivne. Kõik haiglad panid ise ka postitused [sotsiaalmeediasse] üles ja olid tänulikud. Kokkuvõttes saame kõik aru, et tähtis ei ole šokolaad või kohv, vaid nad tunnevad ühiskonna ja eestimaalaste toetust,» kõneles Mario Pizzolante. «See, et inimesed peavad sind meeles ja mõistavad, et sa teed midagi tähtsat, annab meedikutele jõudu.»

Ootab piirangute leevenemist

Tartus kahte lokaali – Zavoodi ja Pirogovi – pidav ettevõtja tunnistas, et oli sunnitud esimese neist teadmata ajaks sulgema, kuid teine jätkab raskustest hoolimata tegutsemist.

Pirogovi praegune käive moodustab «normaalse» perioodi käibest tema sõnul praegu umbes 40 protsenti. «Miinuses ei tohiks olla, aga pidime väga oluliselt vähendama töötunde. Kuigi meil on tööl tudengid, siis sellegipoolest annab vähenenud tööaeg ja –tasu väga konkreetselt tunda. Firmad firmadeks, aga väga tore oleks, kui nendele inimestele oleks mingi palgatoetuse meede.»

Mario Pizzolante lausus, et jälgib üsna hoolega nakatumisnäitajaid ja avaldas lootust, et võib-olla õnnestub paari nädala pärast praeguseid piiranguid siiski leevendada. «Ma ei ole ainus, kes löögi all. Kõik firmad ja kogu ühiskond kannatab, lisaks lapsed, kes õpivad. Aga eks me ole saanud samas viimasel ajal [heategevusliku aktsiooniga] väga palju positiivset vastukaja ja positiivseid emotsioone,» märkis ta. «Mulle meeldis veeta pikki päevi Karmo Tüüriga, kellega olid väga toredad vestlused. Meil oli võimalus teha nende paari päevaga Eestimaale tiir peale ja näha, mis mujal toimub. Tavaliselt ei ole selleks aega.»

Usaldus soojendas südant

Pizzolante lisas, et sedavõrd suurejooneliseks kujunenud heategevusliku aktsiooni korraldamine oli tema jaoks esmakordne. «See oli väga tore. Inimesi, kes toetasid, oli väga palju. See, et nad mind usaldasid ja sisuliselt ausõna peale raha pangakontole kandsid, oli südantsoojendav. See andis positiivse emotsiooni, et inimesed sind usaldavad ja tegin seda asja nii hästi, kui suutsin.»

Ligi 12 000 euro suuruse toetussumma lõppjäägi (9,32 eurot) kandis Pizzolante täna üle Tartu ülikooli kliinikumi lastefondile.